Назван приблизительный срок возобновления международных рейсов

Назван приблизительный срок возобновления международных рейсов
Рейсы возобновят примерно в середине лета. Фото: pixabay.com

Международное авиасообщение может начаться через несколько месяцев.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря авиакомпания «Аэрофлот» Юлию Спивакову. Он заявил, что точные сроки назвать никто не поможет, потому что возобновление авиасообщения зависит от нескольких факторов. На данный момент эксперты прогнозируют, что в другие страны россияне смогут улететь через несколько месяцев – приблизительно в середине лета. При этом Спивакова не исключает, что для пассажиров введут ряд правил – например, необходимость соблюдать дистанцию.

«Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость»,

— подытожила пресс-секретарь компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медики и полиция встретят рейсы из Индии и Таиланда в Пулково. В аэропорту Пулково пассажиров встретят порядка 100 уполномоченных сотрудников: транспортные полицейские, представители МВД и Роспотребнадзора, медицинские работники и другие специалисты.

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