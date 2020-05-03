Назван приблизительный срок возобновления международных рейсов

Международное авиасообщение может начаться через несколько месяцев.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря авиакомпания «Аэрофлот» Юлию Спивакову. Он заявил, что точные сроки назвать никто не поможет, потому что возобновление авиасообщения зависит от нескольких факторов. На данный момент эксперты прогнозируют, что в другие страны россияне смогут улететь через несколько месяцев – приблизительно в середине лета. При этом Спивакова не исключает, что для пассажиров введут ряд правил – например, необходимость соблюдать дистанцию.

«Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость»,

— подытожила пресс-секретарь компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медики и полиция встретят рейсы из Индии и Таиланда в Пулково. В аэропорту Пулково пассажиров встретят порядка 100 уполномоченных сотрудников: транспортные полицейские, представители МВД и Роспотребнадзора, медицинские работники и другие специалисты.