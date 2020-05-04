Студентка отравилась алкоголем в Купчино, ее госпитализировали

Петербургские правоохранительные органы проводят проверку по факту отравления несовершеннолетней девушки, которая обучается в одном из городских вузов.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, ночью 3 мая в детскую больницу госпитализировали девушку 2004 года рождения. Медики сообщили об этом в полицию.

По данным МВД, компания друзей устроила вечеринку с алкоголем в квартире дома №11 к.1 по улице Купчинской. По всей видимости, девушка сильно перебрала со спиртным и ей стало плохо. Студентке вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую с тяжелым отравлением.

Сейчас полиция Фрунзенского района проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подросток отравился препаратами в квартире на Авиаконструкторов.