Студентка отравилась алкоголем в Купчино, ее госпитализировали

Студентка отравилась алкоголем в Купчино, ее госпитализировали
Девушка находится в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Петербургские правоохранительные органы проводят проверку по факту отравления несовершеннолетней девушки, которая обучается в одном из городских вузов.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, ночью 3 мая в детскую больницу госпитализировали девушку 2004 года рождения. Медики сообщили об этом в полицию.

По данным МВД, компания друзей устроила вечеринку с алкоголем в квартире дома №11 к.1 по улице Купчинской. По всей видимости, девушка сильно перебрала со спиртным и ей стало плохо. Студентке вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую с тяжелым отравлением.

Сейчас полиция Фрунзенского района проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подросток отравился препаратами в квартире на Авиаконструкторов.

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