Петербургский миллионер рассказал, как победил коронавирус

Петербургский миллионер рассказал, как победил коронавирус
"Проверив болезнь на себе, могу сказать: ребята, это не шутки», - рассказал Левченко. Фото: www.facebook.com/Maxim-Levchenko/

Миллионер из Северной столицы, Максим Левченко в своем Facebook вел дневник борьбы с коронавирусой инфекцией. Он рассказал о своих ощущениях в ходе болезни и по выздоровлению.

По словам предпринимателя, 4 мая он окончательно излечился, однако до этого симптомы коронавируса и само течение инфекции его изрядно испугали, поскольку он не сразу осознал, что болен COVID-19. Левченко признался, что иронично относился к пандемии и принятым мерам безопасности, пока сам не столкнулся с опасным заболеванием.

Он рассказал, что первыми признаками были кашель и высокая температура. При этом бизнесмен проигнорировал ухудшение самочувствия и продолжал вести активный образ жизни. Но как только понял, что действительно болен — сразу отправился на госпитализацию. Отметим, что Левченко, в частности, является одним из основателей музея Иосифа Бродского, который должен был открыться в Петербурге 20 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реаниматолог из Петербурга, переболевший коронавирусом, попросил горожан воздержаться от походов в парикмахерские.

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