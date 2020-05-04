Петербургский миллионер рассказал, как победил коронавирус

"Проверив болезнь на себе, могу сказать: ребята, это не шутки», - рассказал Левченко. Фото: www.facebook.com/Maxim-Levchenko/

"Проверив болезнь на себе, могу сказать: ребята, это не шутки», - рассказал Левченко. Фото: www.facebook.com/Maxim-Levchenko/

Миллионер из Северной столицы, Максим Левченко в своем Facebook вел дневник борьбы с коронавирусой инфекцией. Он рассказал о своих ощущениях в ходе болезни и по выздоровлению.

По словам предпринимателя, 4 мая он окончательно излечился, однако до этого симптомы коронавируса и само течение инфекции его изрядно испугали, поскольку он не сразу осознал, что болен COVID-19. Левченко признался, что иронично относился к пандемии и принятым мерам безопасности, пока сам не столкнулся с опасным заболеванием.

Он рассказал, что первыми признаками были кашель и высокая температура. При этом бизнесмен проигнорировал ухудшение самочувствия и продолжал вести активный образ жизни. Но как только понял, что действительно болен — сразу отправился на госпитализацию. Отметим, что Левченко, в частности, является одним из основателей музея Иосифа Бродского, который должен был открыться в Петербурге 20 мая.