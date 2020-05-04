Петербургский врач, перенёсший коронавирус, рассказал об опасности парикмахерских

Петербургский врач, перенёсший коронавирус, рассказал об опасности парикмахерских
Не все комментаторы оценили рекомендации врача. Многие назвали их чересчур строгими. Фото: pixabay.com

Врач-реаниматолог Покровский больницы Сергей Саяпин, переболевший коронавирусной инфекцией, предостерег горожан от посещений парикмахерских.

В воскресенье, 3 мая, медик поделился своим опытом борьбы с опасной болезнью и в качестве врача, и в качестве пациента, в сообществе «Живём на Васильевском | Васильевский остров» в соцсети «Вконтакте». Он рассказал, что средства индивидуальной защиты — не абсолютный способ уберечься от заражения. Наиболее действенным методом является домашняя самоизоляция и социальная дистанция, в случае необходимости покинуть квартиру.

Также Сергей призвал не отказываться от медицинских масок и оставить до лучших времён посещение парикмахерских и салонов красоты, так как мастера и клиенты там не могут дистанцироваться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индекс самоизоляции в Петербурге по-прежнему оставляет желать лучшего: уже в 9 утра показатели опустились до 3,8 баллов.

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