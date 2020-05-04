Утром петербуржцы опустили индекс самоизоляции до 3,8 балла

Жители Петербурга выходят из дома и спешат по делам утром в понедельник, 4 мая. В 9 утра индекс самоизоляции составляет 3,8 балла.

Согласно информации сервиса «Яндекс. Карты», который показывает уровень самоизоляции в российских городах, всего два часа индекс самоизоляции в Северной столице снизился на 0,8 балла — в 6.00 он составлял 4,6 балла. Текущий показатель находится в «желтой зоне и означает, что на улице находится много людей.

В Ленобласти ситуация с самоизоляцией обстоит немного лучше. Жители Всеволожска и Сертолово самоизолировались на 4,1 балла, Петергофа — 4,2 балла, Колпино — 3,9 балла.

Петербург сейчас разделяет первое место с Москвой по лучшему уровню самоизоляции среди городов-миллионников. Хорошо соблюдают самоизоляцию также Воронеж, Екатеринбург, Омск, Пермь, Киров, Нижний Новгород и ряд других городов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росгвардия следит за нарушителями самоизоляции благодаря беспилотникам.