Росгвардия следит за нарушителями самоизоляции благодаря беспилотникам

Росгвардия следит за нарушителями самоизоляции благодаря беспилотникам
Беспилотники будут фиксировать нарушения. Фото: pixabay.com

Информация передается нарядам, которые несут службу на маршрутах патрулирования.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, пишет ТАСС. В Москве для выявления нарушителей самоизоляции начали использовать беспилотники. Они собирают данные, а затем передают их сотрудникам правоохранительных органов. Ожидается, что благодаря беспилотникам удастся пресечь попытки граждан устраивать пикники на свежем воздухе. Полицейские будут принимать меры и проводить разъяснительную работу с гражданами, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Особое внимание уделено московскому региону, где к выполнению задач по охране правопорядка, в том числе проведению профилактических мероприятий, привлечены дополнительные патрули от подразделений вневедомственной охраны и ОМОН столичного главка и соединения Центрального округа Росгвардии»,

— говорится в заявлении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нарушителям самоизоляции предложили поработать на скорой. Глава Подмосковья считает, что энергию нужно направить в правильное русло.

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