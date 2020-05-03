Нарушителям самоизоляции предложили поработать на скорой

Глава Подмосковья считает, что энергию нужно направить в правильное русло.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия-1». Он заявил, что все, кто нарушают режим самоизоляции без надобности, должны направить свою энергию в правильное русло. Так, в регионе чувствуется нехватка работников скорой помощи. Воробьев предложил гражданам помогать транспортировать больных в стационары, раз заняться нечем и тянет жарить шашлыки с друзьями.

Напоминаем, что в России коронавирусом заболели 135 тысяч человек, в Московской области – более 13,5 тысяч. Несмотря на то, что пика в стране до сих пор не было, власти просят быть осторожнее и лишний раз не выходить из дома, чтобы не распространять инфекцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что временный госпиталь в «Ленэкспо» собираются расширять. Там появятся дополнительные койки для коронавирусых пациентов.