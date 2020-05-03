Временный госпиталь в «Ленэкспо» собираются расширять

Временный госпиталь в «Ленэкспо» собираются расширять
Временный госпиталь в Ленэкспо. Фото: gov.spb.ru

Там появятся дополнительные койки для коронавирусых пациентов.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга. В госпитале «Ленэкспо» количество коек увеличат до 2,5 тысяч, чтобы помощь можно было предоставить максимально возможному количеству пациентов. Властям с организацией временного медучреждения помогает «Газпром», который также передал Петербургу 200 тысяч защитных костюмов для врачей. Они полностью соответствуют всем требованиям.

Дополнительные места для пациентов подготовят в павильонах №8, 8А, 5, 5А, 1, 2 и 3. До этого в распоряжении властей был лишь один павильон №7, где есть тысяча коек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что временный госпиталь в Ленэкспо принял 24 первых пациента. Для приема и регистрации пациентов оборудована отдельная зона. Безопасный проход из зараженной зоны в чистую осуществляется через санпропускники.

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