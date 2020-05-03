Временный госпиталь в Ленэкспо принял 24 первых пациента

Во временном госпитале в Ленэкспо лечение проходит 24 пациента с легкой формой коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Петербурга.

Под наблюдением медиков находятся больные с легкой формой коронавируса, которые не могут соблюдать режим самоизоляции. В Ленэкспо их переводят из других стационаров.

Для приема и регистрации пациентов оборудована отдельная зона. Безопасный проход из зараженной зоны в чистую осуществляется через санпропускники. Сам госпиталь рассчитан на 1 тыс. мест. Пациентов размещают в боксах, отделенных друг от друга с помощью модульных перегородок.

Если состояние пациентов ухудшиться, из Ленэкспо их переведут в ближайший перепрофилированный стационар.

Ранее gazeta.spb,ru сообщала, что прием пациентов во временном госпитале в Ленэкспо ведется с 30 апреля.