Послезавтра в «Ленэкспо» начнут принимать первых пациентов с коронавирусом

Медицинский персонал, оборудование, машины скорой помощи, необходимые для обеспечения функционирования госпиталя, уже готовы приступать к работе. Фото: Baltphoto

Медицинский персонал, оборудование, машины скорой помощи, необходимые для обеспечения функционирования госпиталя, уже готовы приступать к работе. Фото: Baltphoto

В четверг, 30 апреля, петербургский выставочный комплекс «Ленэкспо», временно переоборудованный в госпиталь, примет первых пациентов с коронавирусной инфекцией.

Поручение организовать пространство для размещения и лечения петербуржцев с COVID-19 отдал губернатор Северной столицы Александр Беглов. На данный момент подготовка госпиталя завершена на 99%, а значит, выполнить распоряжение главы города удалось в рекордные сроки.

Площадка, развернутая на территории «Ленэкспо», является филиалом Госпиталя ветеранов войн. Там будут размещать пациентов с легкой формой коронавируса, а в случае ухудшения состояния оперативно переведут в инфекционную клинику.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в целом по России с начала эпидемии подготовлено 116 тысяч коек для больных коронавирусной инфекцией.