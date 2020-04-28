В России развернули 116 тысяч койко-мест для больных коронавирусом

В российских регионах к 28 апреля развернули 116 тыс. койко-мест для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания с регионами и правительством.

По словам Путина, в России удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения. Задача по обеспечению койко-мест в больницах решена почти полностью. Однако действовать необходимо на опережение.

«Важно, чтобы в каждом регионе была 100% готовность бороться за каждую жизнь. Не должно быть где-то густо, а где-то пусто», — сказал Путин в ходе совещания.

В России к 28 апреля подтверждено 93 тыс. 558 случаев коронавируса. Случаи заражения зарегистрированы в 85 регионах. Скончались за весь период 867 человек. Выздоровели 8 тыс. 456 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин предложил установить в России день работников медпомощи.