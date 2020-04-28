День работника медпомощи хотят установить в России

День работника медпомощи хотят установить в России
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России очень благодарен всем, кто проявляет мужество и борется за российский народ.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы у работников медпомощи появился свой праздник. Ожидается, что его будут отмечать каждый год в апреле. Глава государства отметил, насколько важны сейчас врачи. Он очень гордится мужеством людей, которые лечат коронавирусных больных, несмотря ни на что.

Путин также заверил граждан, что ситуация находится под контролем. Он подчеркнул, что удается сдерживать темпы роста количества заражённых. При этом президент просит людей не расслабляться, так как пик не пройдет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%. Предоставить предложения по снижению минимального размера первоначального взноса должно Правительство РФ. Выполнить поручение необходимо до 20 мая 2020 года.

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