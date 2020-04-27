Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Первоначальный взнос по кредиту на жилье для семей с детьми при использовании материнского капитала будет снижен до 15%. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Предоставить предложения по снижению минимального размера первоначального взноса должно Правительство РФ. Выполнить поручение необходимо до 20 мая 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Взнос предлагается снизить для семей, которые берут кредиты на покупку или строительство жилья.

На проблему обратили внимание представительницы общественности Ивановской области в ходе встречи с Владимиром Путиным 6 марта. Одна из женщин отметила, что несмотря на наличие льгот по ипотеке, не все могут воспользоваться данной мерой из-за величины первого взноса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России утвердило программу лояльной ипотеки под 6,5% годовых.