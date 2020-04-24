В России утвердили программу льготной ипотеки

В России утвердили программу льготной ипотеки
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Правительство утвердило программу лояльной ипотеки под 6,5% годовых. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программу утвердили по поручения президента Владимира Путина.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте правительства, россияне могут оформить льготное кредитование до 1 ноября этого года. Размер процентной ставки останется неизменным на протяжении всего срока кредита.

Россияне могут рассчитывать на кредитные суммы до восьми миллионов в Москве и Петербурге. Для других регионов лимит ограничен до трех миллионов рублей. Минимальный первичный взнос составляет 20%.

Предполагается, что данная программа привлечет в строительную отрасль около 900 млрд рублей и обеспечит выдачу 250 тыс. займов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банки начали ужесточать требования к первому взносу по ипотеке.

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