Банки начали ужесточать требования к первому взносу по ипотеке

Российские банки решили пересмотреть условия выдачи ипотеки, в частности, подняв минимальный порог первоначального взноса.

За март-апрель 2020 года шесть кредитно-финансовых организаций в России скорректировали сумму первого взноса, ужесточив требования. Таковыми, к примеру, стали банк «Открытие» и Совкомбанк, передает РБК в среду, 15 апреля. В них размер первоначального взноса теперь — 20%.

Аналогично повысили требования к заемщику в Альфа-банке (до 20%) и Промсвязьбанке (до 15%). Также условия для получения ссуды на покупку жилья изменил Росбанк. По мнению эксперта, таким образом банки отсекают менее надежные категории клиентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам первого квартала 2020 года в Санкт-Петербурге выросла стоимость аренды коммерческих площадей, в среднем, на 3-5%.