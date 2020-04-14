В Петербурге выросла стоимость аренды коммерческих помещений

Объем свободных помещений по итогам квартала составил 162,9 тыс. кв. метров (3,5% от общей площади торговых помещений). Фото: pixabay.com

Объем свободных помещений по итогам квартала составил 162,9 тыс. кв. метров (3,5% от общей площади торговых помещений). Фото: pixabay.com

Аренда торговых площадей в Северной столице по итогам первого квартала текущего года подорожала на 3-5%, согласно информации экспертов ГК Active.

В среднем, ставка по результатам мартовских исследований составляет 2330 рублей за квадратный метр. Наибольший рост стоимости приходится на самый центр, станции «Площадь Восстания» (5%) и «Невский проспект» (3%). Кроме того, на 5% выросла аренда в районе станции метро «Комендантский проспект», пишет «Строительная газета».

Самые дорогие арендные площади — возле «Адмиралтейской». Средняя стоимость квадратного метра здесь приближается к 7 тысячам рублей в месяц. В Центральном районе ставки скромнее — 3871 рубль за кв. м.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые предприниматели из-за пандемии коронавирусной инфекции, повергшей в кризис весь мир, начали продавать недвижимость.