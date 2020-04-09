Бизнесмены могут начать продавать свою недвижимость из-за коронавируса. Покупатели уже есть.

Более успешные представители сферы бизнеса начнут выкупать коммерческие помещения у отчаявшихся владельцев, которые прибегнут к продаже из-за возникшего кризиса.

Кто-то потеряет, а кто-то приобретет. К примеру, ломбарды будут пользоваться большой популярностью после открытия своих точек после перерыва. Что неудивительно, граждане сейчас очень нуждаются в деньгах. Также и успешные компании начнут скупать готовую недвижимость у продавцов, которые будут вынуждены снижать цены для скорейшей реализации сделки.

Денежные потери ощутили представители различных сфер: индустрия красоты, общепит, отельный бизнес. Сильнее всего пострадали ТЦ, в которых в данный момент не работает практически ничего. Каждый день в условиях коронавируса ТЦ теряет около 500 тыс. рублей. Об этом сообщает Мойка78 с ссылкой на экспертов. Масса людей может потерять свои рабочие места.

Крупные представители бизнеса уже заявили о своей готовности к выкупу недвижимости. Их интересуют ТЦ, бизнес-центры. Сообщается, что возможен также и срочный выкуп, который будет организован за неделю. К примеру, уцененные объекты стоимостью более 100 млн рублей уже готова покупать инвестиционная группа Leorsa.

В настоящее время на сайте магазина готового бизнеса уже встречаются предложения о продаже ресторанов и баров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов подписал закон об оказании поддержки бизнесу в условиях борьбы с коронавирусом.