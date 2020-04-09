Беглов подписал закон об оказании поддержки бизнесу в условиях борьбы с коронавирусом

Беглов подписал закон об оказании поддержки бизнесу в условиях борьбы с коронавирусом
Александр Беглов. Фото: Baltphoto

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон об оказании поддержки малого и среднего бизнеса в городе в условиях борьбы с распространением коронавируса.

Согласно закону, принятому ранее Законодательным Собранием, для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность в отраслях, находящихся в зоне риска, вводятся меры налоговой поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного, предусмотрено снижение налоговых ставок, а налоги на имущество и транспортные налоги будут временно отменены.

Помощь будет оказана общепиту, гостиницам, химчисткам, парикмахерским, организациям пассажирского автотранспорта, ремонту бытовой и компьютерной техники. Также в списке фигурируют сферы туризма, спорта, культуры, образования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили штрафы для нарушителей режима изоляции.

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