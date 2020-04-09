В Петербурге утвердили штрафы для нарушителей режима изоляции

В Северной столице депутаты Законодательного собрания утвердили законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции.

В ходе пленарного заседания было утверждено, что за нарушение самоизоляции петербуржцам придется заплатить 4 тыс. рублей. Нарушение правил с использованием транспортного средства обойдется в 5 тыс. рублей.

Как сообщает ТАСС, депутаты также приняли документ, наделяющий горправительство полномочиями вводить обязательные для граждан и организаций правила поведения во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Максимально возможные наказания для предприятий составили 500 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин запретил останавливать транспортное сообщение и поручил поддержать бизнес.