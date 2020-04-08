Путин запретил останавливать транспортное сообщение и поручил поддержать бизнес

Путин запретил останавливать транспортное сообщение и поручил поддержать бизнес
Совещание Путина с губернаторами. Фото: скриншот

Владимир Путин поручил отсрочить выплаты в страховые фонды для малого и среднего бизнеса. Также президент РФ запретил останавливать транспортное сообщение между регионами.

Обо всем стало известно сегодня, 8 апреля. В ходе селекторного совещания с главами регионов Путин подчеркнул, что «нельзя останавливать экономику». И добавил, что необходимо понимать катастрофические последствия остановки жизни в регионах.

Российский лидер отметил, что правительство и ЦБ должны подготовить в течение пяти дней дополнительную программу поддержки бизнеса. Кроме того, для малого и среднего бизнеса президент поручил на шесть месяцев подвинуть необходимость выплачивать все налоги, кроме НДС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Владимир Путин объявил о выплате 80 тысяч врачам, работающим с инфицированными пациентами.

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