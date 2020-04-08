Путин объявил о выплате 80 тысяч врачам, работающим с пациентами с коронавирусом

В России установят специальные выплаты для медиков, работающих с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщил президент Владимир Путин на селекторном совещании с главами регионов.

Размер дополнительной выплаты для врачей составит 80 тыс. рублей. Средний медицинский персонал получит 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс., фельдшеры и водители скорой — 25 тыс.

Средства на доплаты врачам за нагрузку в связи с пандемией коронавируса уже выделены, сообщил Путин. В скором времени деньги поступят в регионы. Выплаты будут проводиться в течение трех месяцев.

Путин также сообщил, что на развертывание новых коек в медучреждениях будет выделено 33 млрд рублей, еще 13 млрд — на новое оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в России подтверждено 1 тыс. 175 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 8 тыс. 672 пациентов.