В России зафиксировано 1175 случаев коронавируса

По данным на утро 8 апреля, за прошедшие сутки на территории России выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Инфицированные зарегистрированы в 56 регионах страны. Наибольшее число заболевших, как обычно, приходится на Москву и Московскую область, где, по последним сведениям, 660 и 95 новых случаев соответственно. В Петербурге и Ленинградской области выявлено 34 и 32 пациента с коронавирусом.

Также неблагоприятная ситуация складывается в Республике Марий Эл, где 27 зараженных COVID-19 за сутки, и в Мурманской области, где зафиксировано 25 заболевших. Всего с начала пандемии в России 8672 человека заражены коронавирусом, из них 580 успешно переболели, а 63 — проиграли в борьбе с инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов предложил ввести серьезные штрафы за нарушение режима самоизоляции.