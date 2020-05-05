Дикие кабаны вышли погулять в заказнике «Раковые озера»

В природном заказнике «Раковые озера», что в Выборгском районе Ленобласти, была замечена семья диких кабанов.

Обо всем рассказали в пресс-службе областного правительства, дикие животные были замечены в понедельник, 4 мая, во время прогулки по эко-тропе в заказнике. Несколько кабанов свободно прогуливались по местности, даже не замечая людей.

Очевидцы предположили, что такая активность фауны на территории «Раковых озер» связана с запретом весенней охоты на неопределенный срок. Соответствующее постановление было подписано главой Ленобласти Александром Дрозденко в конце марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти заметили стаю редчайших тундровых лебедей, которые занесены в Красную книгу. Ежегодно территорию Петербурга и области пересекают тысячи лебедей.