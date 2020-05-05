В Ленобласти заметили стаю редчайших тундровых лебедей

Тундровые лебеди отличаются цветом клюва: он у них желтый. Фото: https://vk.com/kazdoytvaripopare

Тундровые лебеди отличаются цветом клюва: он у них желтый. Фото: https://vk.com/kazdoytvaripopare

Ежегодно территорию Петербурга и области пересекают тысячи лебедей. Недавно Ленинградскую область посетили редчайшие представители этого вида: краснокнижные тундровые лебеди.

О необычной находке в понедельник, 3 мая, рассказал биолог и видеоблогер Павел Глазков в сообществе «Каждой твари по паре» в социальной сети «Вконтакте». Специалист объяснил, что на территории региона встречаются три вида лебедей: шипуны, кликуны и малый лебедь, он же — тундровый.

По словам Павла, последний вид, который, кстати, занесен в Красную книгу, посещает Ленобласть лишь пролетом. Лебеди-кликуны, в отличие от своих краснокнижных товарищей, часто гнездятся на территории региона на зимовку. В последнее время они облюбовали места возле города Приозерска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биологи совершили открытие: летучие мыши выживают, благодаря дружбе.