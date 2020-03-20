Биологи доказали, что дружба спасает жизнь летучим мышам

Американские ученые доказали, что летучие мыши, в случае необходимости, способны делиться добытой кровью с собратьями, которые нуждаются в пище.

Проблема в том, что для восполнения запасов энергии необходимо довольно много крови, но летучим мышам не каждый раз удается успешно поохотиться. Однако если в течение нескольких дней у животного не получится добыть пищу, оно рискует погибнуть.

Исследователи из университета Огайо отследили, что более удачливые особи могут отрыгнуть кровь, чтобы поделиться ею с товарищем, которому охота ничего не принесла. При этом помогают летучие мыши как знакомым, так и незнакомым особям. Более того, они могут делиться самым ценным в ущерб себе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по мнению ученых из университетов Бонна и Гарварда, альтруизм не делает людей счастливыми.