Ученые выяснили, что альтруизм не делает людей счастливыми

Чтобы прийти к таким выводам, пришлось провести эксперимент.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем рассказали ученые Университета Бонна и Гарвардского университета. Они провели эксперимент, чтобы выяснить, как добрые дела влияют на счастье людей. Для этого отобрали 300 добровольцев среди студентов, которым раздали деньги. Потратить их можно было по-разному: либо забрать себе сто евро, либо отдать 350 евро на помощь нуждающимся. Большинство пожертвовали деньги группе, которая занимается борьбой с туберкулезом.

Спустя время активистов спросили, каково их состояние после эксперимента. Выяснилось, что их добрые дела не повлиял на уровень счастья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые МГУ заявили о возможности создания вакцины от коронавируса. Вакцина будет недорогой в производстве, а сделать первые образцы смогут уже через 3 месяца.