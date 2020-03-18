Ученые МГУ заявили о возможности создания вакцины от коронавируса

Ученые МГУ заявили о возможности создания вакцины от коронавируса
Первый вариант вакцины может быть готов уже летом. Фото: Pixabay

Вакцина будет недорогой в производстве, а сделать первые образцы смогут уже через 3 месяца.

Разработкой занимаются на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ. В результате исследований, специалисты смогли выделить из неопасного для человека вируса табачной мозаики сферические частицы. На обработанные частицы можно добавить некоторые белки от китайского вируса, в результате всех преобразований получится микроорганизм, похожий на сам патогенный вирус. И при попадании в человеческий организм, он будет воспринят именно как Covid-19. Правда, результат будет обратным, частицы смогут помочь с выздоровлением. Об этом сообщают Известия.

Подчеркивается, что будущий прототип будет безопасен для людей, и сможет вызывать иммунный ответ. При разложении частиц табачной мозаики, на белки коронавируса начнут вырабатываться антитела, в результате чего вирус будет выведен из организма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии пробуют новый способ лечения коронавируса.

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