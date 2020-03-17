В Италии пробуют новый способ лечения коронавируса

Теперь врачи попробуют применять препарат от ревматоидного артрита для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем рассказал директор Итальянского фармацевтического агентства Никола Магрини, пишет ТАСС. В качестве эксперимента врачи начнут лечить пациентов, заразившихся коронавирусом нового типа, препаратом от ревматоидного артрита. Лекарство пропишут 330 людям, на которых будут изучать его воздействие. Эксперты отмечают, что как минимум этот препарат снижает воспалительный эффект.

Отмечается, что подобные эксперименты уже проводились и они показывали хорошие результаты. Пока что рано говорить о лекарстве от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге планируют открыть общее здание для всех городских вузов из-за коронавируса. Ожидается, что в нем можно будет жить и учиться здоровым студентам тех вузов, в которых зафиксированы случаи COVID-19.