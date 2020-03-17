В Петербурге планируют открыть общее здание для всех городских вузов из-за коронавируса

Ожидается, что в нем можно будет жить и учиться здоровым студентам тех вузов, в которых зафиксированы случаи COVID-19. Об этом сообщил ректор Санкт-Петербургского государственного технологического института Андрей Шевчик на совещании Российского союза ректором, которое проводилось с помощью видео-связи.

Предполагается, что выделенное здание со специально созданными условиями, поможет учащимся продолжать получать знание, даже, если в зданиях их вузов кто-то заболел. Об этом сообщает ТАСС.

Также, сейчас ведется работа по созданию единого центра волонтеров. Желающие будут помогать университетам с методической работой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минобрнауки рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса. Приказ с подобной рекомендацией вышел 16 марта. Многие ВУЗы Петербурга последовали данному совету.