Минобрнауки рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение

Минобрнауки рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение
На сайте Минобрнауки будет опубликован перечень онлайн-курсов. Фото: pixabay

Минобрнауки РФ рекомендовало учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов. Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса.

Соответствующий приказ подписал глава министерства Валерий Фальков. Согласно документу, начиная с 16 марта вузам рекомендовано обеспечить освоение студентами программы в формате дистанционного обучения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, на сайте Минобрнауки будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 63.

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Минобрнауки рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение
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