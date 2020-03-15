Минобрнауки рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение

На сайте Минобрнауки будет опубликован перечень онлайн-курсов. Фото: pixabay

На сайте Минобрнауки будет опубликован перечень онлайн-курсов. Фото: pixabay

Минобрнауки РФ рекомендовало учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов. Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса.

Соответствующий приказ подписал глава министерства Валерий Фальков. Согласно документу, начиная с 16 марта вузам рекомендовано обеспечить освоение студентами программы в формате дистанционного обучения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, на сайте Минобрнауки будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 63.