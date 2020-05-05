В Петербурге в 8 раз возросло количество больниц, принимающих пациентов с коронавирусом

Количество коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге выросло в 10 раз. Фото: Baltphoto

Количество коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге выросло в 10 раз. Фото: Baltphoto

На сегодняшний день число медицинских учреждений в Петербурге, принимающих пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, достигло 16.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации, цитируя губернатора Александра Беглова. В начале пандемии в России на территории Петербурга коронавирус лечили лишь в Боткинской больнице, которая предоставляла 589 коек, и детской больнице имени Филатова, рассчитанной на 362 койки.

За это время было перепрофилировано 13 стационаров, медицинский университет и другие федеральные медучреждения. Таким образом, число коек для пациентов с коронавирусом достигло почти 6 тысяч (5833). Кроме того, для больных развернули три временных отделения на базе пансионата «Заря». В «Ленэкспо» также принимают петербуржцев с COVID-19 в легкой форме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детей, контактировавших с зараженными коронавирусом людьми, теперь отправляют в больницу Святой Ольги.