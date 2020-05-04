Больница Святой Ольги начала принимать детей, контактировавших с зараженными Covid-19

Больница на лечение принимает пациентов до 18 лет. Фото: pixabay

Больница на лечение принимает пациентов до 18 лет. Фото: pixabay

Детская больница Петербурга начала принимать детей, контактировавших с заражёнными COVID-19.

В понедельник, 4 мая, горбольницу Святой Ольги, расположенную в Выборгском районе, посетил глава города Александр Беглов. Как сообщила ему главный врач Татьяна Начинкина, сегодня в больнице есть все условия для оказания помощи малышам, в том числе новорожденным, которые контактировали с теми, у кого подтвердили коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, сейчас на лечении находятся пять новорожденных. Также в больнице развернута 251 инфекционная койка. В ней находятся 45 детей с ОРВИ и восемь – с пневмонией.

Пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в медучреждении пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое инфицированных Covid-19 в Санкт-Петербурге умерли от вирусной пневмонии.