Трое инфицированных Covid-19 в Петербурге умерли от вирусной пневмонии

Трое инфицированных Covid-19 в Петербурге умерли от вирусной пневмонии
У всех пациентов были свои хронические заболевания. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

В Северной столице комиссия по анализу смертей от гриппа и других тяжелых форм ОРВИ, в том числе нового вируса Covid-19, подтвердила еще три летальных исхода из-за инфицирования коронавирусом.

Обо всем стало известно сегодня, четвертого мая. Согласно данным комитета здравоохранения города, новая болезнь унесла жизни 57-летнего мужчины и женщин 63 и 87 лет. Пациенты находились в Городской многопрофильной больнице №2 и Госпитале для ветеранов войн.

У всех инфицированных были свои хронические заболевания. Однако основным заболеванием, которое привело к смерти, признали вирусную пневмонию, которая была обусловлена инфекцией Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на рынке труда в Санкт-Петербурге появляются необычные вакансии. Пандемия коронавируса не мешает появлению интересных предложений.

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Трое инфицированных Covid-19 в Петербурге умерли от вирусной пневмонии
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