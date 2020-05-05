Нидерландские ученые синтезировали антитело, способное победить коронавирус

Антитело, выведенное специалистами из Нидерландов, способно противостоять не только вирусу SARS-CoV-2, но и родственному ему SARS-CoV, который вызывает острый респираторный синдром. Фото: pixabay.com

Антитело, выведенное специалистами из Нидерландов, способно противостоять не только вирусу SARS-CoV-2, но и родственному ему SARS-CoV, который вызывает острый респираторный синдром. Фото: pixabay.com

Специалисты Утрехтского университета вывели экспериментальное антитело, способное уничтожить клетки коронавируса SARS-CoV-2.

Результаты исследования нидерландских ученых были опубликованы в научном издании Nature Communications. Синтезированное антитело 47D11 блокирует белковые шипы вируса и препятствует его проникновению в здоровые клетки организма.

Созданное биологами антитело работает также, как человеческая иммунная система, которая вырабатывает собственные антитела. Для проведения экспериментов использовались генетически модифицированные лабораторные мыши. Новая разработка показала себя успешно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по словам британских ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, нехватка витамина D у пациента с коронавирусной инфекцией может стать причиной летального исхода.