Навка раскритиковала журналистов, которые поставили диагноз сыну Рудковской

Навка раскритиковала журналистов, которые поставили диагноз сыну Рудковской
Методы воспитания мальчика часто вызывает споры. Фото: https://www.instagram.com/gnomgnomych/

Некоторые издания писали, что мальчик страдает от психического расстройства.

Об этом стало известно 5 мая. Обо всем фигуристка Татьяна Навка в своем Instagram-аккаунте. Она отреагировала на слухи о том, что у сына Рудковской и Плющенко, Гном Гномыча, есть психическое расстройство. Спортсменка встала на защиту семьи и заявила, что все публикуемые данные – ложь. Она отметила, что люди, пишущие такие вещи, мечтают о «гнилой» славе. Навка не понимает, почему все набросились на ребенка.

«Неужели люди, которые называют себя «журналистами», совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?!»

— возмутилась фигуристка.

Она также рассказала, что для нее Гном Гномыч – очень талантливый мальчик, который поражает своим упорством и трудолюбием.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аршавин и Рудковская сцепились из-за слов о воспитании маленького Гном Гномыча. Футболист считает, что ребенка заставляют изображать счастливого мальчика, а на деле счастливы только родители.

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