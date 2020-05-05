На Маршала Жукова избили и похитили человека

Мужчину затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Об этом стало известно в ночь с пятого на шестого мая. Обо всем сообщает один из Telegram-каналом, ссылаясь на сотрудников правоохранительных органов. Все случилось на Маршала Жукова – там группа лиц избивала мужчину, в том числе предметом похожим на нож, а затем затолкала его в автомобиль. По предварительным данным, пострадавшего увезли в сторону проспекта Ветеранов. Непонятно, где он сейчас находится и как себя чувствует. Полиция проверяет информацию и пока не дает официальных комментариев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что похищенную в Петербурге девушку нашли в Ленобласти. Ранее в полицию обратился ее брат. Сотрудникам правоохранительных органом мужчина рассказал, что сестру похитили трое злоумышленников в медицинских масках на улице Тельмана.