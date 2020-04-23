Похищенную в Петербурге девушку нашли в Ленобласти

Ранее в полицию обратился ее брат. Сотрудникам правоохранительных органом мужчина рассказал, что сестру похитили трое злоумышленников в медицинских масках на улице Тельмана. Девушку посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Сам инцидент случился в среду, 22 апреля.

В результате розыскных мероприятий, полицейские смогли задержать подозреваемого в данном деянии в Ленобласти. С ним находилась и похищенная девушка. Мотив своего поступка 28-летний гражданин ближнего зарубежья объяснил традициями. И похитил свою невесту исключительно из-за них. Об этом сообщает ТАСС.

Непонятно, как отнеслась девушка к подобному обряду, но с ней все хорошо, она никак не пострадала. Примечательно, что и ранее случалось, что жених уже увозил ее от семьи, но до розыска дело не доходило.

В полиции не особо умилились случившемуся, поэтому в обстоятельстве произошедшего будут разбираться дальше. Также, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое неизвестных похитили молодую девушку во дворе дома на Тельмана.