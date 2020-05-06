Мамаев отреагировал на критику в свой адрес

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев прокомментировал шквал критики в свой адрес.

«Я настолько привык к критике, что за последний год у меня уже наверное выработался иммунитет к ней. Стараюсь людей не осуждать, я сам был таким же.Когда я вижу нелицеприятные комментарии, то мне становиться жаль людей, написавших их», — высказался футболист в разговоре с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире Instagram.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.