Россиян предупредили о риске заражения Covid-19 из-за антисептиков

Россиян предупредили о риске заражения Covid-19 из-за антисептиков
Антибактериальные средства могут способствовать развитию раздражения кожи. Фото: pixabay

Частое мытье рук и использование антисептических гелей может повредить кожу. Такое заявление сделала врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова.

По словам специалиста, в таком случае увеличиваются риски попадания инфекции в организм. Она добавила, что использование антисептических гелей является полезной мерой для профилактики заражения.

Врач подчеркнула, что спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут повредить кожу и вызвать дерматит

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медицина не способна повлиять на течение заболевания COVID-19. Такое заявление сделал врач. По его словам, рекомендуемые антибиотики и препараты от малярии практически не эффективны при лечении. Медики могут повлиять только на вирусную нагрузку — количество частиц вируса.

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Россиян предупредили о риске заражения Covid-19 из-за антисептиков
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