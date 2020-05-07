В лаборатории 107-й поликлиники в Петербурге провели 9 тысяч тестов на COVID-19

В вирусологическом центре при городской поликлинике №107 в Петербурге расшифровывают тесты на коронавирусную инфекцию.

Мощная лаборатория была создана в кратчайшие сроки после объявления паднемии. В среду, 6 мая, работу медицинского учреждения проинспектировал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. Так, в поликлинику ежедневно поступают до двухсот проб. В течение двух месяцев методом ПЦР в вирусологическом центре проведено почти 9 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, что на территории города сейчас действуют 126 пунктов, где можно провериться на COVID-19. В общей сложности, за сутки лаборатории могут обрабатывать до 10 тысячи тестов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрел новый пункт приема пациентов с коронавирусной инфекцией, открывшийся на улице Есенина.