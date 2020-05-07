Памятник самоизоляции переехал на улицу Верности

Конструкцию, которую прозвали памятником самоизоляции, установили на прогулочной аллее на улице Верности.

Изначально этот символ самоизоляции был установлен у входа в Пискаревский лесопарк на Амурской улице. Однако металлическую конструкцию, которую местные жители назвали символом самоизоляции, демонтировали.

Как сообщили в администрации Петербурга, 7 мая конструкцию установили на улице Верности. Отмечается, что она может стать первым арт-объектом в этой зоне отдыха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что незаконно установленную конструкцию демонтировали. Бригада садово-паркового предприятия «Калининское» с помощью болгарки срезала трубу у основания. Кроме того, о появлении конструкции были осведомлены правоохранительные органы, однако заявление в полицию не подавалось, поскольку ущерба парку нанесено не было.