Памятник самоизоляции переехал на улицу Верности

Памятник самоизоляции переехал на улицу Верности
Памятник самоизоляции. Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Конструкцию, которую прозвали памятником самоизоляции, установили на прогулочной аллее на улице Верности.

Изначально этот символ самоизоляции был установлен у входа в Пискаревский лесопарк на Амурской улице. Однако металлическую конструкцию, которую местные жители назвали символом самоизоляции, демонтировали.

Как сообщили в администрации Петербурга, 7 мая конструкцию установили на улице Верности. Отмечается, что она может стать первым арт-объектом в этой зоне отдыха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что незаконно установленную конструкцию демонтировали. Бригада садово-паркового предприятия «Калининское» с помощью болгарки срезала трубу у основания. Кроме того, о появлении конструкции были осведомлены правоохранительные органы, однако заявление в полицию не подавалось, поскольку ущерба парку нанесено не было.

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