«Символ самоизоляции» убрали из Пискаревского парка

Бригада садовников с болгаркой увезла металлическую конструкцию, которую местные жители назвали символом самоизоляции.

Обо всем стало известно сегодня, 6 мая. Кадрами так называемого памятника, появившегося в Пискаревском парке, очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города, незаконно установленную конструкцию демонтировали. Бригада садово-паркового предприятия «Калининское» с помощью болгарки срезала трубу у основания.

Кроме того, о появлении конструкции были осведомлены правоохранительные органы, однако заявление в полицию не подавалось, поскольку ущерба парку нанесено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что металлический куб, в заточении которого находится человеческая фигура, установили возле входа в зеленую зону с Амурской улицы.