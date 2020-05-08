Петербуржец с темным прошлым задержан за разбой в магазине на Комендантском

Петербуржец с темным прошлым задержан за разбой в магазине на Комендантском
После разбоя в магазине возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Приморском районе Петербурга полиция задержала ранее судимого рецидивиста, подозреваемого в разбое в сетевом магазине.

Согласно информации петербургского главка МВД, инцидент произошел около десяти вечера 5 мая в сетевом магазине на Комендантском проспекте. Оттуда неизвестный мужчина пытался вынести товар, не оплатив его, но ему помешал сотрудник магазина. Злоумышленник не растерялся и распылил газовый баллончик в сторону сотрудника, после чего сбежал.

Подозреваемого удалось задержать спустя двое суток около дома №4-3 по улице Маршала Новикова. Им оказался 36-летний безработный мужчина, который ранее был неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что магазин в Кировском районе дважды за день пытались обокрасть преступницы-рецидивистки.

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