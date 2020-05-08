Хоккеист Наиль Якупов уходит из СКА

Спортсмен будет выступать за «Витязь». Экс-клуб пожелал ему успехов.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе СКА. Хоккеист Наиль Якупов решил покинуть петербургскую команду, выбрав «Витязь». Из «Витязя» в СКА перейдет 21-летний форвард Павел Колтыгин, а также клуб получит права на нападающего Германа Рубцова, который играет сейчас за Северную Америку.

В СКА попрощались с Якуповым, поблагодарив его за выступления в Санкт-Петербурге. Ему пожелали удачи. Напоминаем, что хоккеист перешел в СКА в 2018 году, с тех пор он успел забить 37 шайб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев заявил — каждый матч «Зенита» без зрителей лишает клуб 80 млн рублей. По его предположениям, при удачном завершении сезона доходы «Зенита» с учетом матчей, проведенных в Европе, составят 1 млн 200 млн рублей.