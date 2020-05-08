Медведев: каждый матч «Зенита» без зрителей лишает клуб 80 млн рублей

Медведев: каждый матч &#171;Зенита&#187; без зрителей лишает клуб 80 млн рублей
Медведев рассказал, что клуб ждет "существенная выручка" в случае успешного завершения сезона. Фото: Baltphoto

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, во сколько обходится команде матчи без зрителей и сколько составит выручка клуба в случае, если сезон все-таки доиграют.

По предположениям Медведева, при удачном завершении сезона доходы «Зенита» с учетом матчей, проведенных в Европе, составят 1 млн 200 млн рублей. Этими сведениями гендиректор сине-бело-голубых поделился в документальном проекте издания Sports.ru.

При этом Медведев отметил, что отсутствие зрителей на играх плачевно сказывается на выручке: каждый матч с пустыми трибунами пишет клуб 80 миллионов рублей, то есть, почти миллиона евро по текущему курсу, передает NevaSport.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия на правительственном уровне заверила УЕФА, что матчи Евро-2020, проведение части которых запланировано в Петербурге, состоятся в следующем году.

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