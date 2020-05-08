Арнольд Шварценеггер сел на шпагат в 72 года

Актер развлекается на самоизоляции как может – в том числе веселит своих фанатов.

Об этом стало известно 8 мая. Новое видео актер Арнольд Шварценеггер опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На нем артист демонстрирует шпагат и различные упражнения для растяжки. Все это звезда делает в шуточной форме, держа в зубах сигарету.

«Растяжка так же важна, как и пампинг»,

— написал артист в комментарии под видео.

Шварценеггер также призывает поклонников соблюдать режим самоизоляции, чтобы пандемия как можно скорее закончилась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шварценеггер принял участие в озвучке новой видеоигры о Хищнике.