В США от коронавируса умерли более 77 тысяч человек

В США от коронавируса умерли более 77 тысяч человек
Флаг США. Фото: Pixabay

В США жертвами коронавируса стали 77 180 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

С начала пандемии положительный результат анализов на коронавирус получили 1 283 929 граждан.

От коронавируса в стране вылечились почти 199 тысяч пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 012 770 человек. Скончались 276 215, при этом 1 385 124 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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В США от коронавируса умерли более 77 тысяч человек