Пара с пистолетом ради водки выстрелила в сотрудников магазина во Всеволожске

В Ленинградской области мужчина и женщина напали на один из сетевых магазинов. Целью их была водка «Финский лед».

Нападение произошло вечером 8 мая в магазине на Октябрьском проспекте, 77 во Всеволожске. По предварительным данным, мужчина и женщина были вооружены пневматическим пистолетом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Когда сотрудники магазина попытались их задержать, мужчина достал пистолет и выстрелил три раза в сторону персонала. Затем произвел еще пять выстрелов. После чего скрылся вместе с соучастницей и водкой.

Полиция задержала подозреваемых в одном из домов по Ленинградской улице. Ими оказались гражданин одного из закавказских государств 1967 года рождения и жительница области 1963 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Митрофаньевском шоссе пятеро злоумышленников с ножом и пистолетом напали на мигранта.