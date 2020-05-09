В бомбоубежище Смольного обновили экспозицию военных времен

Ко Дню Победы в бомбоубежище Смольного обновили экспозицию «Объект «Павильон» (Бункер Жданова). Она рассказывает об истории Смольного в дни блокады и Великой Отечественной войны.

Обновленную экспозицию 9 мая осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов. В бомбоубежище воссоздана обстановка, в которой работало высшее партийное, хозяйственное и военное руководство осажденного Ленинграда.

«Управление блокадным Ленинградом — это феномен мировой истории войн, которому нет равных», — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

К 75-летию Победы специалисты полностью восстановили первый этаж бомбоубежища, открыли новые комнаты и установили мультимедийное оборудование. В экспозиции представлены воссозданный кабинет первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП (б) Андрея Жданов, кабинет Военно совета, комнаты связи и сотрудников НКВД, санитарная комната и другие.

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