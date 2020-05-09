Филиал «Ленрезерва» у Пискаревского кладбища подготовили к открытию

Филиал «Ленрезерва» у Пискаревского кладбища готов к открытию и сможет принять первых посетителей после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Экспозицию осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Пример ленинградцев, выстоявших в годы блокады, поможет нам преодолеть все сегодняшние трудности», — отметил Беглов

Филиал «Ленрезерва» расположился в павильоне площадью 250 кв. метров. В нем представлены предметы быта, документы, «срез» ленинградского трамвая времен блокады, часть кабеля, который был проложен по дну Ладожского озера, и многое другое. Специалисты воссоздали рабочее место Ольги Берггольц и подготовили интерактивную карту сжатия блокадного кольца вокруг Ленинграда.

В экспозицию филиала также вошел громкоговоритель, выпущенный в 1936 году на заводе имени Калинина. Его «Ленрезерву» подарил Александр Беглов к годовщине освобождения Ленинграда от блокады.